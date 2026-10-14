"A Madeira dá cartas a nível nacional" no combate ao desemprego, destaca Secretário de Estado

A Madeira está a destacar-se a nível nacional pelos resultados alcançados no mercado de trabalho, em particular pela baixa taxa de desemprego. A avaliação foi feita por Adriano Moreira, Secretário de Estado Adjunto e do Trabalho, hoje, durante a abertura oficial da 1.ª edição da Feira do Empreendedorismo, promovida pelo Governo Regional, que decorre na Praça do Povo.

"A Madeira dá cartas a nível nacional", afirmou o governante, salientando que a Região apresenta a taxa de desemprego mais baixa do país, num contexto em que Portugal regista níveis historicamente reduzidos de desemprego.

Adriano Moreira considerou que os resultados alcançados na Região merecem reconhecimento e felicitou a secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, pelo trabalho desenvolvido na promoção do empreendedorismo.

Além dos indicadores do desemprego, Adriano Moreira destacou o contributo da Região para a evolução dos salários, considerando que a Região continua a ser uma referência nesta matéria.

"A Madeira continua a ser uma boa referência", declarou, atribuindo ao poder regional e à economia madeirense um papel relevante na promoção da valorização salarial.

O governante recordou que Portugal registou, segundo os dados que apresentou, o maior aumento do salário médio entre as economias da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Destacou também a evolução do salário mínimo nacional, antecipando um aumento acumulado de 34% até ao final da actual legislatura, face ao valor de partida.

Na sua perspectiva, o aumento do salário mínimo deve servir de impulso à subida do salário médio, contribuindo para melhorar as condições de vida e de trabalho e para reforçar a capacidade de retenção de trabalhadores.

A Feira do Empreendedorismo pretende impulsionar a criação de novos projectos empresariais e reconhecer o contributo dos empreendedores para o desenvolvimento económico da Região Autónoma da Madeira.

Já Pedro Santos Gouveia, presidente do Instituto do Emprego da Madeira, destacou que, ao longo dos últimos 10 anos, foram criadas mais de 690 empresas e de mais de 1000 postos de trabalho, através de um investimento do Governo Regional superior a 11 milhões de euros.

Para o responsável, os resultados alcançados são motivo de satisfação e demonstram que o programa está no caminho certo, contribuindo para dinamizar a economia regional e combater o desemprego.

Outro dos indicadores destacados é a taxa de sobrevivência das empresas apoiadas, que se situa acima dos 80%. Segundo Pedro Santos Gouveia, este resultado reflecte o acompanhamento prestado aos empreendedores durante o desenvolvimento dos seus projetos, apesar dos desafios e das dificuldades que podem surgir ao longo da atividade empresarial.

Para beneficiarem do apoio à criação do próprio emprego, os candidatos têm de estar desempregados e inscritos no Instituto de Emprego da Madeira. É igualmente necessário apresentar um projecto com viabilidade económica, sustentado por uma análise que demonstre a sua capacidade de desenvolvimento.