‘Mistério da Natureza’ desperta a curiosidade dos alunos da EB1/PE da Lombada

Hoje, a EB1/PE da Lombada- Ponta do Sol recebeu a actividade de educação ambiental ‘Mistério da Natureza’, evento dinamizado pela bióloga Catarina Varatojo, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA Madeira), no âmbito do Programa de Educação Ambiental 2026/2027.

A iniciativa decorreu, pelas 14h30, na sala multiusos da escola e foi dirigida aos alunos do 1.º Ciclo, sob a responsabilidade da docente Cecília Ferreira.

A actividade proporcionou aos alunos um momento de descoberta e aprendizagem, sensibilizando-os para a importância da biodiversidade, da preservação dos habitats naturais e da proteção das diferentes espécies. Simultaneamente, procurou estimular a curiosidade científica, a observação e a reflexão sobre a relação entre o ser humano e o meio ambiente.

Esta ação teve ainda como finalidade reforçar a consciência ecológica dos mais novos, promovendo atitudes de respeito pela natureza e comportamentos ambientalmente responsáveis.

Integrada no Programa de Educação Ambiental da SPEA Madeira para o ano letivo 2026/2027, a iniciativa faz parte de um conjunto de atividades pedagógicas adaptadas às diferentes faixas etárias e orientadas para a valorização e proteção do património natural.

A participação nesta atividade vai igualmente ao encontro dos princípios orientadores do Projeto Educativo da EB1/PE da Lombada, que valoriza a educação para a sustentabilidade, a cidadania ativa e a formação de alunos mais conscientes, participativos e responsáveis.

A EB1/PE da Lombada agradece à bióloga Catarina Varatojo e à SPEA Madeira a disponibilidade e o contributo para a promoção da educação ambiental junto da comunidade escolar.