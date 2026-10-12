PM britânico diz que ameaça a base militar foi "quase certamente orquestrada" por Teerão

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, afirmou hoje que o incidente ocorrido perto da base aérea britânica de Fairford, no final de setembro, foi "quase certamente orquestrado" pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC).

"Posso confirmar que, conforme a nossa avaliação, é altamente provável que tenha sido coordenado a partir do Irão e, quase certamente, dirigido pelos Guardas da Revolução Islâmica do Irão", afirmou o líder trabalhista no parlamento.

Burnham comprometeu-se a combater "a utilização, por parte do Irão, de redes criminosas, mobilizando todos os poderes para as combater, bem como às suas redes de financiamento".

A 27 de setembro, a polícia interveio perto da base aérea de Fairford (sudoeste de Inglaterra), utilizada pelos Estados Unidos para conduzir ataques contra o Irão, após ter sido alertada para a existência de "três veículos suspeitos".

Sete pessoas, seis britânicos e um com dupla nacionalidade britânica e iraniana, foram detidas no âmbito da investigação por suspeita de prepararem atos terroristas, mas libertadas sob caução.

Nos veículos foi encontrada gasolina, mas não engenhos explosivos.

O Governo anunciou hoje novas sanções contra Teerão e convocou o embaixador do Irão em Londres.

As novas sanções visam dois cidadãos iranianos pelo seu envolvimento "em atividades hostis em nome do regime iraniano, com o objetivo evidente de ameaçar, planear ou executar ataques no estrangeiro", segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ed Miliband.

Trata-se de Ruhollah Bazghandi, chefe das operações de contraespionagem no seio dos Guardas da Revolução Islâmica, e de Shahram Ali Reza Tamarzadeh Jakki, identificado como intermediário de uma rede criminosa.

Ambos têm os seus bens no Reino Unido imediatamente congelados e estão proibidos de permanecer no território britânico.

Os Guardas da Revolução, o exército ideológico do Irão, constam da lista oficial de entidades designadas como ameaças de Estado, recordou Miliband.