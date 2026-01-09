Já são conhecidos os novos valores a praticar nos preços dos combustíveis na Região Autónoma da Madeira.

De acordo com a Portaria n.º 25/2022, de 26 de Janeiro, são homologados para vigorar, a partir das 0 horas do dia 12 de Janeiro de 2026 os seguintes preços máximos de venda ao público: Gasolina super sem chumbo IO 95 - 1,539 € por litro; Gasóleo rodoviário - 1,419 € por litro; Gasóleo colorido e marcado - 0,943 € por litro.

Trata-se de um aumento residual face ao actualmente praticado. Até lá, os consumidores vão continuar a pagar: Gasolina super sem chumbo IO 95 - 1,537 € por litro; Gasóleo rodoviário - 1,411 € por litro; e Gasóleo colorido e marcado - 0,935 € por litro.