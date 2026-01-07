EUA apreendem dois petroleiros sancionados ligados a Caracas

As autoridades dos Estados Unidos anunciaram hoje a apreensão de dois petroleiros sancionados com ligações à Venezuela em operações consecutivas no Atlântico Norte e no mar das Caraíbas.

O Comando Europeu dos EUA (EUCOM) anunciou, em comunicado divulgado nas redes sociais, a apreensão do navio mercante "Bella 1" por "violações das sanções norte-americanas", confirmando notícias veiculadas por 'media' norte-americanos.

A embarcação vinha a ser seguida pelo navio patrulha da Guarda Costeira "USCGC Munro" e foi intercetada no Atlântico Norte, entre a Escócia e a Islândia, ao abrigo de um mandado emitido por um tribunal federal norte-americano.

O "Bella 1" --- rebatizado posteriormente como "Marinera" e registado sob bandeira russa --- estava a ser procurado desde o mês passado, após ter tentado contornar um bloqueio imposto pelos EUA a petroleiros sancionados à volta da Venezuela.

O navio tinha sido sancionado em 2024 por alegadamente contrabandear carga para uma empresa com ligações ao grupo militante libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão, indicaram autoridades norte-americanas.

Hoje ainda, a secretária de Segurança Interna norte-americana, Kristi Noem, disse que as forças norte-americanas também assumiram o controlo do petroleiro "Sophia" no mar das Caraíbas.

De acordo com Noem, ambos os navios estavam "ou atracados na Venezuela ou a caminho dela" antes das respetivas apreensões.

Fontes oficiais relataram que, após a captura, o "Bella 1/Marinera" foi entregue às autoridades policiais dos EUA, num processo que decorreu sem incidentes significativos.

Dados de rastreamento marítimo de código aberto mostraram a embarcação a navegar para norte antes de ser intercetada, e agentes de vigilância aérea norte-americanos e da Royal Air Force britânica sobrevoaram a área durante a operação.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo afirmou que acompanha a situação "com preocupação", considerando desproporcional a atenção militar conferida ao navio, que, segundo Moscovo, tem estatuto pacífico.

Nos últimos dias, responsáveis do Governo norte-americano afirmaram que pretendem continuar a apreender embarcações sancionadas com ligações ao país.

"Estamos a cumprir as leis americanas relativas às sanções ao petróleo", disse o secretário de Estado, Marco Rubio, à estação televisiva NBC, no domingo.

"Vamos a tribunal. Obtemos um mandado. Apreendemos estes barcos com petróleo. E isto vai continuar", assegurou o chefe da diplomacia dos Estados Unidos.