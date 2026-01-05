O candidato presidencial António José Seguro prometeu hoje que, caso seja eleito para Belém, "os interesses ficam à porta", defendendo "uma separação completa entre política e negócios" e apontando o combate à corrupção como um das suas causas.

"Avancei sem nenhum acordo com nenhum partido, com nenhum interesse económico, com nenhum interesse mediático. Tive a coragem porque senti que posso ser útil ao nosso país no cargo de Presidente da República", disse Seguro, num almoço com apoiantes na Vidigueira, distrito da Beja.

Segundo o candidato presidencial apoiado pelo PS, "há interesses partidários, mas também há interesses financeiros e interesses económicos", deixando um promessa: "comigo em Belém os interesses ficam à porta".

"Porque sempre defendi uma separação completa entre a política e os negócios", enfatizou.

Seguro voltou a prometer que será um "Presidente exigente na dimensão ética, mas também num combate à corrupção, que tem que ser erradicada do nosso país".

"Foi essa uma das marcas de toda a minha vida, é esse um dos meus valores e será essa umas das minhas causas em Belém, o combate à corrupção, doa a quem doer", apontou.