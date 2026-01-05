Ruben Amorim despedido pelo Manchester United

O treinador português Ruben Amorim foi despedido pelo Manchester United, um dia depois do empate em casa do Leeds (1-1), anunciou hoje o clube da Liga inglesa de futebol.

"Ruben Amorim deixou o seu cargo de treinador principal do Manchester United. [...] Com o Manchester United na sexta posição da Liga inglesa, a liderança do clube, relutantemente, tomou a decisão de que era o momento certo para fazer uma mudança. Isto vai dar à equipa a melhor oportunidade para terminar o mais alto possível a Liga inglesa", lê-se num comunicado.

O clube de Manchester agradeceu o trabalho de Ruben Amorim ao longo de 14 meses e revelou que será Darren Fletcher, da equipa de sub-18, a comandar a equipa frente ao Burnley, na quarta-feira, em jogo da Liga inglesa.

Amorim, de 40 anos, chegou aos 'red devils' no início de novembro de 2024 e tinha contratado até ao final da temporada 2026/27, depois de pouco mais de quatro temporadas ao serviço do Sporting, no qual conquistou três campeonatos -- na última temporada, acabou por ser Rui Borges a comandar após a saída do antigo médio.

Antes, Amorim tinha treinado o Casa Pia e o Sporting de Braga, ao serviço do qual conquistado a primeira das suas três Taças da Liga.

No Manchester United, o treinador português tinha apenas 24 vitórias em 63 encontros, deixando o clube na sexta posição da Liga inglesa, com os mesmos pontos do Chelsea e a três do Liverpool, na última posição de acesso à Liga dos Campeões, além de ter chegado à final da Liga Europa na última temporada.