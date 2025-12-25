Ruben Amorim admite que Bruno Fernandes é "insubstituível" no Manchester United

O técnico português do Manchester United, Ruben Amorim, realçou hoje a importância do capitão Bruno Fernandes, que está lesionado e pode ficar afastado dos relvados durante um mês, na antevisão da próxima jornada da Liga inglesa de futebol.

"É impossível substituir Bruno Fernandes, e eu disse isso à equipa", afirmou, em conferência de imprensa, o treinador dos 'red devils', que pediu ao restante plantel que se empenhasse ao máximo na partida contra o Newcastle.

O jogo da 18.ª ronda da Premier League, em Old Trafford, que no passado faria parte dos tradicionais jogos do Boxing Day (26 de Dezembro), é o único encontro programado em Inglaterra para sexta-feira.

Ele não é apenas um jogador fundamental na criação de oportunidades, mas também crucial nas bolas paradas. Ruben Amorim

Bruno Fernandes, que teve de ser substituído no último domingo no duelo contra o Aston Villa (vitória dos 'villans' por 2-1), sofreu uma lesão na coxa direita, e o tempo de paragem pode rondar um mês.

A lesão do internacional português de 31 anos, que está no clube há seis anos, é mais um revés para o United, que tem sido assolado por uma onda de baixas, incluindo Harry Maguire, Matthijs de Ligt e, mais recentemente, Kobbie Mainoo.

O Manchester United, que também conta com o internacional português Diogo Dalot, segue no sétimo lugar no campeonato, com 26 pontos, três abaixo da zona de classificação para competições europeias, e o Newcastle está ainda mais abaixo, no 11.º posto, com 23 pontos.