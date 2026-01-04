Rússia abate 132 drones ucranianos em menos de doze horas

As defesas antiaéreas russas abateram 132 drones ucranianos em menos de doze horas, informou hoje o Ministério da Defesa do país.

De acordo com a fonte, a maior parte dos aparelhos não tripulados (37) foi neutralizada na região fronteiriça de Briansk.

Outros 26 drones foram destruídos em Kursk, também na fronteira com a Ucrânia.

Além disso, as autoridades informaram sobre drones neutralizados em Kaluga, Tula, Voronej, Riazan, Belgorod e outras regiões russas.

Enquanto isso, segundo a EFE, o presidente da câmara de Moscovo, Sergey Sobyanin, informou no sábado à noite, no seu canal do Telegram, que as defesas antiaéreas da capital abateram mais de 20 drones que se dirigiam à cidade.

Também o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denunciou hoje que, na última semana, a Rússia atacou o território ucraniano com cerca de 2.000 bombas guiadas e drones, e destacou que Kiev conta com o apoio dos seus parceiros para repelir ataques como esses e levar Moscovo a negociar.

"Esta semana, a Rússia lançou contra a Ucrânia mais de 1.070 bombas guiadas, quase mil drones de ataque e seis mísseis", escreveu Zelensky na sua conta do Telegram.

E acrescentou: "É muito importante que o apoio dos nossos parceiros continue. Tem havido uma assistência consistente para fortalecer a nossa defesa", pois "praticamente todos os dias há uma ameaça à vida na Ucrânia devido aos ataques russos".

Antes de destacar que Kiev conta com o apoio dos seus parceiros internacionais contra Moscovo, o chefe de Estado ucraniano afirmou que "a estabilidade e a previsibilidade da ajuda à Ucrânia é o que pode levar Moscovo à diplomacia".

"Contamos com mais assistência em defesa e apoio para preparar os documentos sobre as garantias de segurança dos Estados Unidos, Europa e parceiros da Coligação de Voluntários", disse Zelensky.

De acordo com a Força Aérea da Ucrânia, os militares ucranianos abateram esta noite 39 drones lançados pela Rússia contra o seu território.

As forças russas enviaram um total de 52 drones contra a Ucrânia, segundo informou a Força Aérea na sua conta do Telegram, onde refere que, no ataque noturno, foram registados treze impactos em nove pontos do país invadido pela Rússia.