Sobe para 34 número de mortos em deslizamento de terras na Indonésia

O número de mortos causados por um deslizamento de terras registado no sábado na ilha indonésia de Java aumentou para 34 pessoas, anunciaram hoje as autoridades locais, acrescentando estar ainda à procura de 46 desaparecidos.

O balanço anterior, divulgado no sábado, apontava para 17 mortos.

O deslizamento, que aconteceu às 02:30 locais (19:30 em Lisboa), foi provocado por dias de chuvas fortes e soterrou cerca de 30 casas na aldeia de Pasirlangu, como explicou a Agência Nacional de Busca e Salvamento (Basarnas) indonésia.

O terreno instável está a dificultar o trabalho das equipas de resgate e já obrigou a pelo menos uma interrupção das operações de busca.

Temendo novos deslizamentos, um número indeterminado de pessoas cujas casas se encontram a menos de 100 metros do local do deslizamento foram retiradas da região no domingo e levadas para abrigos temporários.

Imagens partilhadas pela Basarnas mostram o extenso fluxo de lama e detritos que atingiu edifícios e terrenos agrícolas, bem como dezenas de socorristas e voluntários, apoiados por maquinaria pesada, a tentar escavar através da espessa camada de terra encharcada.

O Departamento Meteorológico do país emitiu vários alertas na semana passada para a ilha de Java devido a possíveis inundações e deslizamentos de terra causados pelas condições extremas na região.

A Indonésia, a maior economia do sudeste Asiático, composta por mais de 17.000 ilhas, sofre inúmeros incidentes relacionados com inundações e deslizamentos de terras durante a estação das chuvas, especialmente entre novembro e março.

Em novembro, três províncias da ilha ocidental de Sumatra foram devastadas por inundações que mataram cerca de 1.200 pessoas, enquanto centenas de milhares de residentes foram deslocados e abrigados em refúgios de emergência.

Ambientalistas, especialistas e até o Governo indonésio apontaram a desflorestação como um fator que contribuiu para as inundações e deslizamentos de terras que devastaram estas três províncias de Sumatra.

Na semana passada, as autoridades anunciaram a revogação das licenças de 28 empresas de exploração de madeira, mineração e hidroelétricas em resposta às inundações.

O governador de Java Ocidental, Dedi Mulyadi, atribuiu o desastre de sábado às vastas plantações em redor de Pasirlangu, utilizadas principalmente para o cultivo de hortícolas, e prometeu realojar os residentes afetados.