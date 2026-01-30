PIB da zona euro sobe 1,5% e o da UE 1,6% em 2025

A economia da zona euro cresceu 1,5% na zona euro e 1,6% na União Europeia (UE) em 2025, uma aceleração face aos 0,9% e 1,0% de 2024, respetivamente, segundo uma estimativa hoje divulgada pelo Eurostat.

No quarto trimestre de 2025, o Produto Interno Bruto (PIB) da área do euro, corrigido das variações sazonais, cresceu 1,3% e o da UE 1,4%, uma desaceleração quando comparados com os 1,4% e 1,6% registados no mesmo período do ano anterior.

De acordo com o serviço estatístico europeu, na variação trimestral, o PIB da zona euro aumentou 0,3% em ambas as zonas, mantendo-se estável na área do euro e registando um recuo no conjunto dos Estados-membros (1,4% no quarto trimestre de 2024).

Entre setembro e dezembro de 2025, a economia da Irlanda (6,7%) foi a que mais cresceu, seguida pela da Lituânia (2,5%) e a da República Checa (2,4%), na comparação homóloga, não tendo sido registada qualquer variação negativa do PIB nos 15 Estados-membros para os quais há dados disponíveis.

Já na comparação com o trimestre anterior, a Lituânia (1,7%) registou o aumento mais significativo, seguida da Espanha e de Portugal (0,8% cada), tendo a Irlanda (-0,6%) apresentado a única descida na variação trimestral.