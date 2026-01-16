Martín Téjon foi o autor do golo do mês de Dezembro na Liga Portugal 2 Meu Super

O jogador do Marítimo Martín Téjon foi o autor do golo mais votado pelos adeptos da Liga Portugal 2 Meu Super no mês de Dezembro. Estamos a falar do golo marcado frente ao Leixões SC, com meia hora de jogo e que colocou o placard nos 3-1.

"O avançado espanhol demonstrou todo o seu talento na marcação de um livre direto, com a bola a entrar no ângulo superior direito da baliza adversária", aponta nota da Liga.

O jogador já tinha sido eleito Jovem do Mês em Dezembro, numa votação promovida entre os treinadores principais da competição, desta feita foram os adeptos a escolher o golo do avançado espanhol, que superou nesta eleições Platiny (L. Lourosa FC), Jair (U. Leiria), Lucas Duarte (FC Felgueiras), Leandro Santos (SL Benfica B) e João Guilherme (Académico).