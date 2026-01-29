“Até ao Verão vamos entregar mais 301 fogos”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou ao final da manhã desta quinta-feira a obra do complexo habitacional de Água de Pena, em Machico, em execução ao abrigo do PRR Habitação para a Região Autónoma da Madeira.

A visita foi também oportunidade para sublinhar a importância do investimento público na resposta às necessidades habitacionais da população, destacando o esforço do Executivo regional na criação de habitação a custos controlados, dirigida sobretudo à classe média e aos jovens. O governante reforçou que este tipo de empreendimentos contribui para mitigar a pressão do mercado imobiliário e garantir maior justiça social no acesso à habitação.

Localizado no Caminho do Cemitério, o empreendimento contempla 24 fogos, 12 de tipologia T1 e 12 de tipologia T2, com igual número de lugares de estacionamento e arrecadações, desenvolvendo-se numa área de cerca de 3.000 metros quadrados.

Miguel Albuquerque explicou que, ao abrigo do Programa de Investimentos e Reformas (PIR), este conjunto integra um investimento de 5,2 milhões de euros. “Já entregámos 507 fogos em diversos concelhos da Madeira, e até ao Verão vamos entregar mais 301, completando um total de 808 fogos previstos”, afirmou.

O líder madeirense acrescentou que o Executivo continuará a construir habitação com financiamento regional, com novos projectos já lançados, garantindo que as famílias madeirenses tenham acesso a habitação a preços acessíveis.

Questionado sobre o orçamento dedicado à habitação, Miguel Albuquerque relembrou que o Governo Regional prevê 80 milhões de euros para os próximos três anos, destinados a políticas multifacetadas, incluindo apoio a cooperativas, rendas assistidas e recuperação de habitação, no sentido de facilitar o acesso das famílias à habitação.