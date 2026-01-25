Cessar-fogo na Síria com as forças curdas prolongado por mais 15 dias

O Governo sírio anunciou ontem o prolongamento por mais 15 dias do cessar-fogo com as forças curdas para facilitar a transferência pelos Estados Unidos de detidos do grupo extremista Estado Islâmico para o Iraque.

A extensão do período de tréguas, que começou ontem às 23:00 locais (20:00 em Lisboa), três horas depois de expirar oficialmente o cessar-fogo decretado na terça-feira, visa "apoiar a operação americana de transferência de detidos" do Estado Islâmico das prisões curdas na Síria para o Iraque, indicou em comunicado o Ministério da Defesa sírio.

As Forças Democráticas Sírias, milícia curdo-árabe que atua como Exército da região autónoma do nordeste da Síria, confirmou o prolongamento do cessar-fogo.

"As nossas forças afirmam o seu compromisso com o acordo e a dedicação em respeitá-lo, o que contribui para a proteção dos civis e a criação das condições necessárias para a estabilidade", declarou a milícia em comunicado.

Nas últimas três semanas tem havido intensos confrontos entre o Exército sírio e as forças curdas, nos quais estas perderam grande parte da área que anteriormente controlavam.

Em março passado, o Governo interino da Síria assinou um acordo com as Forças Democráticas Sírias para a transferência de território e a eventual integração dos seus combatentes no Exército.

No início de janeiro, uma nova ronda de negociações não obteve avanços em relação à integração, levando à retoma dos confrontos.

Uma nova versão do acordo foi assinada há uma semana, tendo sido declarado um cessar-fogo de quatro dias na terça-feira.

Parte do novo acordo prevê que os membros das Forças Democráticas Sírias sejam integrados no Exército e na polícia individualmente.

Esta semana, os militares norte-americanos indicaram que cerca de 7.000 membros do Estado Islâmico, a maioria detidos em prisões controladas pelas forças curdas, serão transferidos para centros de detenção no Iraque.