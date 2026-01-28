Rafael Nunes diz que Albuquerque "meteu a viola no saco"

Rafael Nunes não admite que "um madeirense, que paga os seus impostos", seja impedido de aceder uma percurso pedestre "só porque um turista marcou primeiro".

O JPP também duvida das razões que levaram à apresentação do diploma do Governo, porque "nem se sabe se os estudos existem" porque nunca forma apresentados.

Rafael Nunes recordou as posições do presidente do Governo Regional que afirmou que "nunca, nunca" iria recuar na medida mas "acabou por meter a viola no saco".

O JPP não admite limitações à circulação de residentes e rejeita justificações de segurança ou excesso de carga, porque os dados estatísticos, em relação aos residentes nos percursos pedestres, contrariam essas posições.