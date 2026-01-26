Enviada da ONU insta talibãs a acabar com proibições às mulheres

A secretária-geral adjunta das Nações Unidas, Rosemary DiCarlo, terminou uma visita ao Afeganistão insistindo junto das autoridades fundamentalistas do país que levantem as proibições às mulheres, um obstáculo à normalização das relações com a comunidade internacional.

De acordo com a agência Europa Press, a responsável da ONU para os Assuntos Políticos e Consolidação da Paz manifestou "a sua preocupação com as restrições impostas às funcionárias afegãs da ONU, bem como com as limitações mais amplas ao acesso das mulheres à educação, ao emprego e à vida pública, e apelou à sua imediata revogação".

Rosemary DiCarlo instou os talibãs a "cumprirem as suas obrigações internacionais necessárias para a reintegração do Afeganistão na comunidade internacional" após o regresso dos fundamentalistas ao poder em 2021.

Por outro lado, elogiou ainda o papel crucial desempenhado pelas funcionárias afegãs da ONU no apoio ao povo afegão e manifestou-lhes a sua solidariedade.

Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros talibã limitou-se a avaliar positivamente o encontro entre DiCarlo e o seu líder, Amir Khan Muttaqi, e os "progressos" alcançados pelos fundamentalistas, "especialmente a gestão eficaz do regresso de milhões de migrantes e a transparência na distribuição de ajuda humanitária".

"O Ministério elogiou também as ações do Emirado Islâmico no combate ao narcotráfico, no tratamento da toxicodependência e noutras áreas", segundo o comunicado citado pela Europa Press.