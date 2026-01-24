Ferrari apresenta novo monolugar com decoração a fazer lembrar título de 1975

A escuderia Ferrari apresentou hoje o novo monolugar com que vai enfrentar o Mundial de Fórmula 1 de 2026, depois de um ano abaixo das expectativas, sobretudo após a contratação do britânico Lewis Hamilton.

Num evento realizado no circuito privado da 'Scuderia', em Maranello, a Ferrari apresentou um monolugar com um vermelho mais brilhante e um toque de branco junto ao cockpit dos pilotos, à semelhança do que acontecia no carro usado pelo austríaco Nikki Lauda, em 1975, quando conquistou o título mundial após 11 anos de 'seca'.

É com o SF-26 que a Ferrari pretende pôr fim a um jejum de 19 anos, desde a conquista do campeonato de 2007, com o finlandês Kimi Raikkonen.

O SF-26 é, também, mais curto, mais estreito e mais leve do que o seu antecessor, alterações associadas aos novos regulamentos técnicos que entram em vigor esta temporada.

O presidente da Ferrari, John Elkann, e centenas de adeptos estiveram presentes no circuito de Fiorano, junto à sede da Ferrari em Maranello, para assistir à estreia do SF-26, com o heptacampeão do mundo Lewis Hamilton a ser o primeiro a assumir o volante.

A estreia foi curta pois o monolugar parou a meio da volta e foi transportado de regresso às boxes pelos mecânicos, numa manobra que a imprensa italiana diz estar previamente combinada.

O diretor de equipa Fred Vasseur afirmou que a Ferrari está "mais unida do que nunca", depois de Lewis Hamilton ter testado o monolugar esta sexta-feira, por breves instantes, antes do arranque oficial dos testes de pré-temporada da F1, na próxima semana, em Espanha.

A época é marcada por uma das maiores alterações regulamentares da história da Fórmula 1 e será a oportunidade de a Ferrari esquecer o ano de 2025, no qual Hamilton e o seu companheiro de equipa, o monegasco Charles Leclerc, não venceram qualquer Grande Prémio.

Na sua temporada de estreia pela Ferrari, o heptacampeão do mundo, Lewis Hamilton, não somou qualquer pódio, algo inédito na sua carreira, embora tenha conquistado uma vitória na corrida sprint do GP da China.

"Este carro é o resultado de um enorme esforço de equipa e representa o início de uma jornada completamente nova, construída em torno de um conjunto de regras diferente, que inevitavelmente traz um certo número de incógnitas", afirmou Vasseur.

"A equipa está alinhada e mais unida do que nunca à medida que olhamos para a temporada que se aproxima", frisou.

Hamilton também sublinhou que a temporada de 2026 "representa um grande desafio para todos, com a maior alteração aos regulamentos" que já enfrentou na sua carreira.

"Como piloto, estar envolvido desde o início no desenvolvimento de um carro tão diferente tem sido um desafio particularmente fascinante, trabalhando em estreita colaboração com os engenheiros para ajudar a definir uma direção clara para o projeto. Será um ano extremamente importante do ponto de vista técnico, com o piloto a desempenhar um papel central na gestão da energia, na compreensão dos novos sistemas e no contributo para o desenvolvimento do carro", disse o piloto britânico, de 41 anos.

Também o seu companheiro de equipa, Charles Leclerc, destacou o aumento da responsabilidade do piloto.

"As regras de 2026 exigem um nível de preparação ainda maior, especialmente para os pilotos. Há muitos sistemas novos que é preciso entender e otimizar", disse Leclerc.

Na próxima semana arranca a pré-temporada, com uma bateria de testes realizados à porta fechada, em Barcelona, Espanha.

A primeira sessão oficial decorre de 11 a 13 de fevereiro, no Bahrain.

O campeonato arranca 08 de março, na Austrália.