ADN defende que "humanismo deve sempre ser um factor a ter em conta" pela ARAE

O Partido ADN - Alternativa Democrática Nacional da Madeira afirmou esta quarta-feira, 31 de Dezembro, que a acção de fiscalização levada a cabo pela ARAE - Autoridade Regional das Atividades Económicas no mercado tradicional de Santana "levanta questões que colocam em choque a legalidade das acções e a ética com a qual são executadas".

Em nota emitida, a militante Carolina Martins aponta que, em termos legais, a acção da ARAE em Santana "é legitima porque a mesma é uma autoridade fiscalizadora reconhecida pela legislação regional e com poderes para agir em todo o território da Madeira", apelando, a este propósito, que a autoridade promove uma acção no, Mercado do Santo da Serra, "em prol da transparência, defesa da qualidade e igualdade de critério".

Perante as diversas manifestações por parte de cidadãos e políticos sobre o caso, o ADN lembra que "a legalidade da actuação, no entanto, não impede debate público ou reclamações sobre como as acções são feitas na prática, especialmente quando envolvem tradições locais ou pequenas produções", e aproveita para defender que o "humanismo deve sempre ser um factor a ter em conta".