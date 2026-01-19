Bolieiro diz que respeita decisão do povo e não dará indicação de apoio na segunda volta

O presidente do Governo Regional dos Açores disse hoje que "o povo decidiu" na escolha dos dois candidatos mais votados nas eleições presidenciais e que não dará indicação de apoio na segunda volta.

José Manuel Bolieiro, que também é líder do PSD/Açores, reconheceu hoje o mau resultado obtido por Luís Marques Mendes nas eleições de domingo, salientando que "não se pode negar a evidência".

Depois de referir que a candidatura "é unipessoal, com o apoio de um partido", acrescentou que "o dono dos votos dos portugueses e dos cidadãos não é nenhum partido" e "houve, com certeza, militantes e simpatizantes do PSD que votaram por diversos candidatos".

"O que eu quero sinalizar é a liberdade da votação e a decisão de cada pessoa e, portanto, eu estou, como democrata, satisfeito por esse efeito", disse, em declarações aos jornalistas, em Ponta Delgada.

Questionado sobre a segunda volta, marcada para o dia 08 de fevereiro, o líder do executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM disse que não vai apoiar nenhum dos candidatos.

"Por ser democrata e uma vez que o candidato que eu apoiei não passa à segunda volta, agora é livre a decisão dos eleitores e bem, porque isso é a democracia a funcionar na sua plenitude", justificou.

E prosseguiu: "Se ninguém é dono dos votos, não é um endosso da votação que vai determinar a liberdade das pessoas e, portanto, nesta matéria não tenho nada a dizer".

"O que eu posso concluir é que o povo decidiu e, se decidiu, decidiu bem, como entendeu, e vimos que o voto é livre", vincou.

O social-democrata também recordou que o candidato Luís Marques Mendes colocou, durante a campanha, "algumas posições na defesa da autonomia e de um país cada vez mais descentralizado, muito positivas", que ele próprio apoiou.

Assim, espera que esse legado "possa ser uma boa influência para aquele que virá a ser o próximo Presidente da República Portuguesa".

"Eu espero que [o candidato que for eleito na segunda volta das eleições] seja um bom Presidente para a República Portuguesa. E, sim, que possa entender a República Portuguesa com o reforço da posição autonómica das regiões e, desde logo, também da importância geopolítica e geoestratégica dos Açores", afirmou José Manuel Bolieiro.

O governante referiu, ainda, que "os tempos que se avizinham são muito complexos".

"E é por isso que eu entendo que é fundamental termos, - aliás, que corresponde ao meu perfil -, ponderação nas decisões, serenidade no funcionamento das instituições e bom senso", concluiu.

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de, no domingo, o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obtido 23%.

Em terceiro lugar ficou Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, com 16,%, à frente de Gouveia e Melo, com 12%, e de Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS, com 11%.

António José Seguro foi o candidato mais votado nas eleições presidenciais nos Açores com 30,79% dos votos e o segundo candidato mais votado foi André Ventura com 26,74%, tendo Luís Marques Mendes ficado em terceiro lugar, com 13,81% dos votos, segundo os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral.