Ventura diz que só perderá segunda volta por "egoísmo" do PSD e IL

O candidato presidencial e líder do Chega, André Ventura, considerou hoje que só perderá a segunda volta das eleições presidenciais "por egoísmo do PSD, da Iniciativa Liberal ou de outros partidos que se dizem de direita".

"Só perderemos estas eleições por egoísmo do PSD, IL ou de outros partidos que se dizem de direita", afirmou André Ventura, no Hotel Mariott, em Lisboa, numa sala com mais de trezentos apoiantes, depois de os resultados das eleições presidenciais indicarem que irá disputar uma segunda volta com António José Seguro, apoiado pelo PS, em 08 de fevereiro.

Ventura falava depois de o primeiro-ministro e líder do PSD, Luís Montenegro, ter anunciado que o seu partido não emitirá nenhuma indicação de voto na segunda volta das eleições, após ter apoiado Luís Marques Mendes na primeira volta.

O também líder do Chega considerou que os resultados mostraram que a sua candidatura vai "liderar o espaço não socialista em Portugal".

André Ventura considerou que "o país despertou" após este sufrágio e que os eleitores lhe confiaram a alternativa ao socialismo "que destrói".

"A direita fragmentou-se como nunca, mas os portugueses deram-nos a liderança dessa direita em Portugal", sublinhou.