Gouveia e Melo assume resultados aquém dos objectivos mas manterá "participação cívica"

O candidato presidencial Gouveia e Melo assumiu hoje que os resultados da primeira volta das eleições não corresponderam aos objetivos que traçou, mas avisou que o país continuará a contar com a sua "participação cívica".

Gouveia e Melo assumiu esta posição na conferência de imprensa final, depois de ter ficado em quarto lugar nas eleições presidenciais, fora da segunda volta, quando ainda havia nove freguesias por apurar, atrás de António José Seguro, André Ventura e Cotrim Figueiredo.

"Os resultados ficaram aquém dos objetivos que tracei. Assumo os resultados com serenidade e com respeito absoluto pela vontade dos portugueses", declarou.

Mais à frente, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada defendeu que, apesar do resultado, o movimento em torno da sua candidatura "constituiu uma lufada de ar fresco".

"Depois de 45 anos a servir Portugal, posso afirmar com clareza que o país continuará a contar comigo, com a minha participação cívica, com a minha e com o meu empenho na defesa dos valores que sempre me orientaram", salientou.