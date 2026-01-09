Há mais 174.662 votantes do que em 2021 num total de 11.039.672 eleitores

O número de eleitores recenseados para as eleições de 18 de janeiro é de 11.039.672, mais 174.662 votantes do que nas presidenciais de 2021, segundo a atualização final do recenseamento eleitoral.

O número final de eleitores para as eleições presidenciais foi publicado esta semana pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).

Dos 11.039.672 eleitores, 1.777.019 votam no estrangeiro, 1.050.356 dos quais na Europa.

Em comparação com as presidenciais de 2021 votam para as eleições de 18 de janeiro mais 226.956 portugueses a residir no estrangeiro.

Os cerca de 11 milhões de eleitores vão escolher a 18 de janeiro os 11 candidatos que se apresentam às eleições presidenciais, um número recorde. Caso nenhum deles consiga mais de metade dos votos validamente expressos, realizar-se-á uma segunda volta a 08 de fevereiro entre os dois mais votados.

Os candidatos são Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.

Esta é a 11.ª eleição, em democracia, desde 1976, para o Presidente da República.