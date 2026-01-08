Vance aponta legítima defesa do agente que matou mulher em operação anti imigração

O vice-presidente norte-americano, JD Vance, insistiu hoje que o agente de controlo de imigração que matou uma mulher em Minneapolis, Minnesota, na quarta-feira, agiu em "legítima defesa".

"(...) Atropelar um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) com o carro justifica ser baleado. Isso não é bom, aliás, mas quando se obriga alguém a agir em legítima defesa, é quase uma pergunta sem sentido", frisou Vance, durante uma conferência de imprensa na Casa Branca.

A agência está debaixo de críticas depois de a norte-americana Renee Nicole Good ter sido morta na quarta-feira por um agente do ICE, durante uma operação de imigração integrada na campanha do Governo do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, naquela cidade.

"Este é um tipo que realmente fez um trabalho muito, muito importante para os Estados Unidos da América. Ele foi agredido. Ele foi atacado. Ele foi ferido por causa disso", frisou Vance.

A secretária do Departamento de Segurança Interna (DHS), Kristi Noem, indicou na quarta-feira que o agente que baleou Good tinha sido "arrastado" por um veículo durante um incidente anterior em junho.

Para Vance, o agente estava claramente a agir em legítima defesa, em relação ao incidente de quarta-feira.

O governante descreveu Good como "uma vítima da ideologia de esquerda" que foi instigada por uma alegada rede de grupos com motivações políticas a interferir na aplicação da lei.

"Posso acreditar que a sua morte é uma tragédia, ao mesmo tempo que reconheço que é uma tragédia que ela própria criou", acrescentou Vance.

O vice-presidente elevou ainda a voz, na mesma declaração na sala de imprensa da Casa Branca, contra o que chamou de "comunicação social corporativa" pela cobertura da morte da mulher.

"Este foi um ataque à lei e à ordem. Este foi um ataque ao povo norte-americano", salientou, acusando muitos jornalistas de não retratarem o caso desta forma.

Os EUA criaram o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) em 2003, a agência responsável pela identificação, detenção e deportação de imigrantes indocumentados, bem como pela investigação de crimes como o tráfico humano e o contrabando transnacional.

Desde a sua criação, o ICE tem enfrentado inúmeras críticas e acusações de discriminação e racismo, que têm disparado desde o início do segundo mandato de Donald Trump, quando fez da agência a pedra basilar da sua política de deportação em massa.

A morte provocou na quarta-feira forte comoção em Minneapolis, que foi palco de protestos de grande escala em 2020 após a morte de George Floyd durante uma intervenção policial, levando milhares de pessoas a concentrarem-se no local onde Good foi abatida, para prestar homenagem.

As manifestações prosseguiram em Minneapolis e na cidade vizinha de St. Paul, com dezenas de manifestantes reunidos junto a instalações federais, a entoar palavras de ordem contra o ICE e a exigir justiça.

O governador Walz declarou o estado de emergência na quarta-feira e pediu à Guarda Nacional que se preparasse para responder às manifestações, enquanto as escolas públicas da cidade cancelaram as aulas para o resto da semana por razões de segurança.