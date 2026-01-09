Marcelo saúda aprovação do acordo UE/Mercosul

O Presidente da República saudou hoje a aprovação do acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, considerando que é "um passo decisivo" para reforçar as relações económicas e políticas entre a Europa e a América Latina.

A posição de Marcelo Rebelo de Sousa consta de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet depois da aprovação do acordo.

"O Presidente da República saúda a aprovação, pelo Conselho de Ministros da União Europeia, do Acordo Mercosul, um passo decisivo para o reforço das relações económicas e políticas entre a Europa e a América Latina", lê-se na nota.

O Conselho da União Europeia anunciou hoje à tarde a aprovação do acordo comercial com quatro países do Mercosul, que deverá ser assinado na segunda-feira pela presidente da Comissão Europeia, no Paraguai.

Esta aprovação foi divulgada pelo Conselho da União Europeia, atualmente presidido pelo Chipre, e saudada pelo ministro cipriota do Comércio, Michael Damianos.

"Num tempo de incerteza global crescente, é essencial reforçar a nossa cooperação política, aprofundar os nossos laços económicos e manter o nosso compromisso com um desenvolvimento sustentável", afirmou o ministro, na nota divulgada pelo Conselho da UE.