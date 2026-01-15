Ex-assessora da IL diz que "veracidade dos factos" envolvendo Cotrim será apurada nos tribunais

A ex-assessora do grupo parlamentar da IL disse hoje que a publicação sobre um alegado assédio sexual visando Cotrim Figueiredo foi difundida sem o seu consentimento, acrescentando que "a veracidade dos factos" envolvendo o candidato presidencial será apurada nos tribunais.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, Inês Bichão refere que, na segunda-feira, 12 de janeiro, "foi ilicitamente difundido" e sem o seu consentimento, "conteúdo de natureza privada, originalmente partilhado em contexto restrito e não público", na rede social Instagram.

"Essa divulgação está a ser instrumentalizada em contexto de campanha eleitoral, contra a minha vontade, no âmbito da qual não tive nem tenho qualquer intervenção. Os factos em causa foram reportados em sede interna no decurso de 2023", sublinha a advogada e consultora jurídica.

A antiga assessora do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal (IL) acrescenta que "a divulgação indevida de conteúdos privados, a exposição não consentida" do seu nome e da sua imagem, "bem como as ameaças e tentativas de intimidação" de que tem sido alvo, "configuram ilícitos juridicamente relevantes".

"Não pretendo alimentar esta polémica, mas não deixarei de exercer os meus direitos em sede própria, na qual a veracidade dos factos será apreciada nos quadros e com as garantias que o Estado de Direito assegura", conclui Inês Bichão.

A advogada e consultora jurídica adianta também à Lusa que, nesta fase, este comunicado é a única posição pública que vai assumir.

O candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo já garantiu ser "absolutamente e completamente falsa" a denúncia de assédio sexual por parte da ex-assessora do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal (IL) e que vai avançar com uma queixa-crime.

"Houve conhecimento dessa denúncia de ontem [domingo] e é absolutamente e completamente falso o que essa senhora [ex-assessora da IL] pôs a circular e vai ser, obviamente, objeto de um processo de difamação", afirmou Cotrim Figueiredo aos jornalistas, na segunda-feira, depois de confrontado com uma publicação no Instagram de uma ex-assessora parlamentar da IL, através da qual diz ter sido vítima de assédio sexual.