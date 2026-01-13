Ventura critica recuo de Cotrim sobre apoio e rejeita fazer tema do caso de alegado assédio

O candidato presidencial apoiado pelo Chega, André Ventura, criticou hoje João Cotrim de Figueiredo por ter recuado num eventual apoio à sua candidatura numa segunda volta e rejeitou fazer do caso de alegado assédio sexual um tema de campanha.

"Um candidato presidencial não pode andar um dia a dizer uma coisa, no outro dia a dizer que não sabe o que é que lhe passou pela cabeça e agora diz uma coisa que não é nenhuma coisa nem outra. Eu gostava que o João Cotrim de Figueiredo parasse para pensar um bocadinho", criticou André Ventura, em declarações aos jornalistas, momentos antes de uma arruada no centro de Braga.

Hoje de manhã, em Viseu, o candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo assumiu que dizer que não excluía o apoio a nenhum candidato numa eventual segunda volta, incluindo Ventura, foi "um momento bastante infeliz" e de "falta de clareza" que associa a "um dia difícil".

"Isto é uma eleição presidencial, não é uma eleição para o condomínio lá da casa dele. Nós temos de ter visão, temos de ter estabilidade e temos de saber o que é que queremos", reagiu Ventura.

O também presidente do Chega disse já ter sido claro num cenário de segunda volta que oponha um candidato não socialista a um socialista, considerando "natural que os outros candidatos não socialistas prefiram um candidato que quer romper com o socialismo, do que um candidato que quer trazer o socialismo".

"Eu vejo isso como natural. Portanto, eu estou a dizer o mesmo que disse ontem. Não estou a dizer uma coisa diferente nem a dizer que não sei o que é que me passou pela cabeça", salientou.

Interrogado sobre a denúncia de assédio sexual feita por uma antiga assessora da Iniciativa Liberal a João Cotrim de Figueiredo, Ventura rejeitou fazer do caso um tema de campanha eleitoral.

"Acho que o João tem de ter a oportunidade de se defender, de responder. O assunto agora e o caso terão a sua evolução judicial ou extrajudicial. Eu não quero fazer disto um assunto de campanha eleitoral", considerou.

Na "reta final" da campanha, Ventura disse querer falar "dos assuntos que interessam às pessoas".