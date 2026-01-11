Torreense elimina União de Leiria e está nas 'meias' 50 anos depois

O Torreense qualificou-se hoje para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol ao vencer a União de Leiria, por 3-1, voltando a disputar uma fase tão adiantada da prova 50 anos depois.

Num duelo entre equipas da II Liga portuguesa, disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, Kévin Zohi 'bisou', aos 11 e aos 49 minutos, ao passo que Pablo Fernandez apontou o tento leiriense, aos 41. Musa Drammeh, já aos 90+1, sentenciou a eliminatória.

Desta forma, a equipa de Luís Tralhão, que hoje orientou pela primeira vez o Torreense em casa, é a primeira apurada para as 'meias' da prova 'rainha', fase em que vai ser a única representante do segundo escalão.

A única vez que o emblema do Oeste tinha chegado às meias-finais da Taça de Portugal foi na longínqua temporada de 1955/56, em que acabaria por atingir a final, perdendo perante o FC Porto, por 0-2.

Depois disso, voltou a disputar os 'quartos' em 1956/57, 1983/84 e 1998/99, sem nunca superar esta ronda.

Juan Muñoz criou o primeiro lance de perigo do encontro, aos sete minutos, mas valeu a atenção de Unai Pérez a travar o remate à entrada da área.

De imediato, respondeu Costinha, também sem sucesso, ao contrário de Kévin Zohi, que aproveitou um passe errado de Kouassi em zona recuada dos leirienses para, a passe de Manu Pozo, inaugurar o marcador, aos 11 minutos.

Aos 23, o capitão da equipa de Fábio Pereira voltou a tentar sorte, num lance em que Michel estava em excelente posição para 'emendar' para golo, mas foi Pablo Fernández, já aos 41, a igualar: após um cruzamento de Jordan van der Gaag à esquerda do ataque, o avançado espanhol só teve de encostar para o empate.

No entanto, a abrir a etapa complementar, Kévin Zohi bisou e devolveu a vantagem aos 'azuis grená', cabeceando certeiro após cruzamento de Javi Vázquez à esquerda do ataque.

Em desvantagem, a União de Leiria procurou igualar a contenda, mas as tentativas mostravam-se inofensivas para o guarda-redes Unai Pérez, titular da equipa de Torres Vedras na prova.

Já Musa Drammeh ameaçou o terceiro aos 84, mas apenas concretizou aos 90+1, depois de uma arrancada à esquerda e num momento em que o conjunto de Leiria tentava levar a eliminatória para prolongamento.

O Torreense volta, assim, às meias-finais da Taça de Portugal, ficando a aguardar o sorteio marcado para quinta-feira, que irá definir as meias-finais, disputadas pela última vez a duas mãos.