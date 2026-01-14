Alípio Silva acredita na guerreira Jéssica Rodrigues rumo aos Jogos Olímpicos

O Comité Olímpico de Portugal (COP) destaca hoje, no seu site oficial os madeirenses Alípio Silva e Jéssica Rodrigues, treinador e atleta, em uma reportagem que antecede o momento decisivo para ambos no que toca à tão desejada conquista do passaporte para os Jogos Olímpicos de Inverno na modalidade de patinagem de velocidade no gelo.

Alípio e Jéssica estão já nos Estados Unidos da América, mais precisamente em Salt Lake City, onde esta sexta-feira e sábado tudo farão para conseguir o tempo de qualificação exigido (mínimo olímpico) para rumar aos Jogos de 2026 que terão lugar em Milão-Cortina, Itália.

“A pista e o local têm realmente condições únicas para que a Jéssica tente atingir o tempo de qualificação olímpica”, admite o treinador.

"Espera que Jéssica consiga ser ela própria, uma guerreira que em competição se transcende e é capaz de fazer coisas extraordinárias”. Alípio Silva em entrevista ao COP

Estar nos Jogos Olímpico de inverno seria para Alípio Silva uma “grande satisfação e orgulho” que daria “um olhar positivo para o futuro”. A presença de uma dupla atleta-treinador da Madeira até poderia trazer alguma admiração mas acima de tudo seria um “sentimento de emoção tremenda e de dever cumprido, baseado num trabalho com muita superação e resiliência”.

Chegando a Itália, o treinador desejaria que a atleta pudesse “viver esse momento e mais uma vez voltar a ser ela mesma em competição, uma atleta destemida e com uma imprevisibilidade na atitude muito alta, pelo que pode surpreender”. A presença da portuguesa nos Jogos Olímpicos de inverno Milão-Cortina 2026 seria encarado também como um momento para “aprender e perceber onde podemos evoluir para sermos cada vez mais competitivos”.

Em termos de programa para esta decisiva competição para alcançar o passaporte olímpico, a jornada inaugural acontece esta sexta-feira com a primeira oportunidade para atingir o tempo de qualificação olímpica nas distâncias de 500 e 1500 metros, procurando-se os tempos de 39,50 segundos e 1.59,50, respectivamente. O dia seguinte está reservado para os 1000 metros (1.18,00) e 3000 metros (4.12,00). Conseguindo o tempo exigido internacionalmente, Jéssica Rodrigues estará a competir nos Jogos Olímpicos na prova de mass start, prova em que foi apurada através do ranking final após a participação nas quatro Taças do Mundo seniores, em que todas as patinadoras partem em simultâneo para discutir os resultados.

