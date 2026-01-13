Portugal a caminho de 27% de oceano protegido

Portugal deverá chegar a 27% de oceano protegido com a criação da reserva natural de Madeira-Tore e Banco de Gorringe, disse hoje a ministra do Ambiente.

Num balanço à Lusa sobre o ano que passou em termos de ambiente Maria da Graça Carvalho destacou a criação da nova Área Marinha Protegia (AMP) e disse que assim que esteja concretizada e em conjunto com outras, nomeadamente a rede de áreas protegidas dos Açores, colocará Portugal perto de concretizar o objetivo das Nações Unidas de 30% de oceano protegido até 2030.

Questionada sobre qual a próxima AMP a ser criada a ministra disse não haver decisão mas adiantou que há muitas zonas marinhas que devem ser protegidas.

Sobre o debate, esta semana no parlamento açoriano, de uma proposta do Partido Socialista para que seja permitida a pesca do atum em zonas protegidas, a ministra disse esperar que o PS mude de opinião e referiu que o partido exigiu compromissos com os pescadores, que foram aprovados, e depois surgiu com mais exigências.

Maria da Graça Carvalho destacou que o que foi conseguido com a criação da Rede de Áreas Marinhas Protegidas dos Açores (RAMPA) foi elogiado no mundo inteiro e que esta sugestão "mancha" o que foi feito.

No balanço à Agência Lusa sobre o ano que passou e as projeções para este ano, na área da água a ministra disse que o Governo está a estudar a ligação entre a barragem de Santa Clara, no sudoeste alentejano, e o Algarve.

A ministra disse que é preciso também "olhar para outras regiões", referiu que a zona dos rios Mira e Sado é das mais preocupantes e considerou que a construção de uma dessalinizadora em Sines não chega, admitindo que poderia ser útil outra para a área agrícola, já que a já projetada é industrial.

Maria da Graça Carvalho disse que o Ministério também está a fazer um levantamento da situação das estações de tratamento de águas residuais (ETAR), para as quais as leis europeias são exigentes, e alertou que muitas precisam de ser melhoradas e outras reconstruídas.

"Estamos em incumprimentos em algumas e estamos a ver o que é possível melhorar ou fazer de novo", disse, explicando que há apenas um processo em tribunal (europeu), que é sobre a ETAR da freguesia de Pereira do Campo.

Quanto ao processo de designação de 61 zonas especiais de conservação (ZEC) Maria da Graça Carvalho disse que 47 estão aprovadas e que as restantes estão "praticamente todas acordadas" , faltando apenas a de Moura e até março, disse, quer ter o processo concluído.