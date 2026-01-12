“Não me meto nisso”

Albuquerque evitou comentar o Congresso Regional do PS-Madeira, nomeadamente o desejo de limitar os mandatos dos presidentes da Assembleia Legislativa e do Governo Regional – três mandatos ou 12 anos – e a expectativa de que a nova líder socialista, Célia Pessegueiro, venha a ser a sua sucessora como futura presidente do Governo Regional.

À margem da inauguração do novo espaço comercial ‘Ferreira’s Design Space’, no Funchal, Albuquerque reagiu com ironia sobre o tema: “Podem meter os mandatos que quiser, já vou fazer 65 anos, vou andar de algália”, referindo-se a uma hipotética retirada do Governo no final do mandato, em 2029.

Quanto à escolha para liderança do PS-M e futura candidata a presidente do Governo, Albuquerque alegou que essa é uma decisão do povo da Madeira: “Esse é um problema que compete ao povo da Madeira decidir, não é a mim”.