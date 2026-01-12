Os PDM’s têm que estar ao serviço das populações

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marcou presença na inauguração do ‘Ferreira’s Design Space’, no Caminho de Santo António, no Funchal.

Na sua intervenção, Albuquerque destacou o crescimento económico da Madeira na última década, sublinhando que o produto interno bruto quase duplicou, graças aos empresários, investidores, trabalhadores e famílias. “Apostamos numa economia dinâmica, com estabilidade política e económica, para garantir previsibilidade nos investimentos e nos retornos”, afirmou.

O governante aproveitou para elogiar o investimento de Manuel Canha e restantes sócios da empresa e reafirmou o compromisso do Executivo em apoiar empresas, atrair investimento estrangeiro e continuar a baixar impostos. Este ano, o IRC regional será de 13,8%, prevendo-se que nos próximos três anos possa atingir 10%, inferior ao da Irlanda. Quanto ao IRS, Albuquerque referiu que as famílias receberão devoluções fiscais, reforçando a justiça social através da redução da carga tributária.

O presidente salientou ainda a importância de adaptar o Plano Director da Câmara do Funchal às necessidades dos cidadãos e dos investidores, defendendo que “os planos têm que estar ao serviço das populações e não o contrário”.