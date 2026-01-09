Papa preocupado porque "a guerra voltou a estar na moda"

O papa Leão XIV mostrou-se hoje preocupado com "a fragilidade do multilateralismo na cena internacional" porque "a guerra voltou a estar na moda e o fervor belicista está a espalhar-se".

No seu primeiro discurso de Ano Novo ao corpo diplomático, no Vaticano, o líder norte-americano da Igreja Católica afirmou que "uma diplomacia que promove o diálogo e procura consenso entre todos está a ser trocada por uma diplomacia da força, de indivíduos ou grupos de aliados".

"O princípio estabelecido após a II Grande Guerra Mundial, que proibia os países de usar a força para violar as fronteiras de outros, foi quebrado.", lamentou o homem registado com o nome de Robert Francis Prevost.

Para Prevost, "a Paz já não é procurada como uma dádiva e um bem desejável em si mesmo (...), é procurada pela força das armas, como condição para afirmar a própria dominação".

"Isso ameaça seriamente o estado de Direito, que é o fundamento de toda convivência civil pacífica", frisou, sem se referir a qualquer situação específica em termos geoestratégicos.