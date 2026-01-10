Rivais minhotos disputam título de inverno em final inédita da Taça da Liga

Vitória de Guimarães e Sporting de Braga disputam hoje pela primeira vez entre si um troféu nacional, na final da 19.ª edição da Taça da Liga de futebol, entre dois eternos rivais minhotos, em Leiria.

O embate marcado para as 20:00, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, que vai ser arbitrado por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa, vai coroar o vencedor do troféu, que a organização intitula de "campeão de inverno", apesar da ausência do destacado líder da I Liga no fim da primeira volta, o FC Porto.

Os outros dois 'grandes', Sporting e Benfica, caíram nas meias-finais, frente a vimaranenses -- que já tinham eliminado os 'azuis e brancos' -- e bracarenses, respetivamente, deixando a final entregue aos dois rivais do Minho.

Esta vai ser a segunda vez que o encontro decisivo da Taça da Liga opõe dois clubes da associação de Braga, depois de em 2016/17 o Moreirense ter erguido o troféu ao bater o Sporting minhoto, por 1-0 - apenas Lisboa tem mais finais, com os três dérbis entre Benfica e Sporting (2008/09, 2021/22 e 2024/25).

O Sporting de Braga procura a sua quarta Taça da Liga, após os triunfos em 2012/13, 2019/20 e 2023/24, na sua sexta final (2016/17 e 2020/21), enquanto o Vitória de Guimarães cumpre a estreia no encontro decisivo, em busca do seu terceiro troféu nacional, tentando juntar este título à Supertaça Cândido de Oliveira de 1988 e à Taça de Portugal de 2012/13.

Bellaarouch, Niakaté (integrado na seleção do Mali, que disputa a CAN2025), Sandro Vidigal e El Ouazzani são 'baixas' no Sporting de Braga para a final devido a lesão, enquanto, do lado do Vitória de Guimarães, o avançado Gustavo Silva está em dúvida, o médio Diogo Sousa recuperou das mazelas apresentadas após a meia-final e Óscar Rivas está ausente.

Além de encontrar o sucessor do Benfica, recordista de títulos na prova, com oito, a 19.ª edição da Taça da Liga vai estrear o palmarés de um dos dois treinadores, Carlos Vicens ou Luís Pinto, de 42 e 36 anos, respetivamente, podendo ainda coroar o sétimo vencedor diferente da competição, caso vença o Vitória de Guimarães.