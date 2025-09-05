 DNOTICIAS.PT
None
Explicador Madeira

Sinais de um esgotamento

Conheça o 'burnout'

O cansaço pode atingir níveis extremos e levar a um esgotamento com grandes impactos para a vida pessoal e profissional.

Na rubrica 'Explicador' de hoje, conheça o que é o 'burnout', quais os seus sinais e o que fazer perante essa situação.

A Ordem dos Psicólogos Portugueses criou em 2020 um manual sobre o 'burnout', onde refere que o stress ocupacional é o segundo problema de saúde relacionado com o trabalho mais reportado na Europa, afectando mais de 40 milhões de trabalhadores em toda a União Europeia. De acordo com os dados divulgados, as situações de stress ou 'burnout' são responsáveis por 50% a 60% do absentismo laboral nas empresas europeias.

O que é o 'burnout'?

Segundo a Ordem dos Psicólogos Portugueses, o 'burnout' (esgotamento, em português) é um tipo de síndrome que consiste num cansaço extremo, com sintomas físicos e mentais. 

O esgotamento caracteriza-se, sobretudo, pela exaustão emocional, pela despersonalização em relação ao trabalho e pela baixa realização profissional, com sentimentos de infelicidade e insatisfação com a sua profissão. 

Determinadas profissões, por envolverem tarefas que implicam contacto muito próximo e envolvimento emocional com os outros – como é o caso dos Profissionais de Saúde, Professores ou Educadores – são especialmente vulneráveis a este problema de Saúde Psicológica. 

Quais são os sinais de um 'burnout'?

O esgotamento manifesta-se por sintomas tanto físicos, quanto emocionais, impossíveis de passar desapercebidos, uma vez que têm grande impacto na saúde e na vida da pessoa afectada. 

Sintomas físicos:

  • Sensação de fadiga que não passa; 
  • Fragilidade do sistema imunitário; 
  • Dores musculares e enxaquecas frequentes; 
  • Alterações do apetite; 
  • Alterações do sono,
  • Tremores;

Sintomas emocionais:

  • Esvaziamento emocional; 
  • Sentimento de fracasso, derrota e desamparo; 
  • Sentimento de solidão; 
  • Falta de motivação; 
  • Negativismo; 
  • Diminuição da satisfação e do sentimento de realização profissional e pessoal;
  • Falta de empatia e de compaixão pelo outro;
  • Menor realização profissional.

Sintomas comportamentais:

  • Isolamento; 
  • Lentificação na realização das tarefas habituais; 
  • Dificuldade em assumir as responsabilidades habituais; 
  • Consumo excessivo de comida, álcool ou drogas; 
  • Menos envolvimento laboral; 
  • Absentismo laboral; 
  • Falta de pontualidade (chegar atrasado ou sair mais cedo); 
  • Deterioração das relações sociais e familiares; 
  • Modificação dos padrões de comportamento habituais.

Quais são as consequências do 'burnout'?

O 'burnou't tem consequências negativas tanto na vida profissional, quanto na vida pessoal.

Segundo a Ordem dos Psicólogos Portugueses, o esgotamento representa um risco não apenas para a pessoa afectada, como também para os seus pares, "uma vez que é contagioso (a tensão psicológica, a par da diminuição dos níveis de envolvimento, pode ser transferida para os outros elementos da equipa de trabalho)".

O 'burnout' pode ainda colocar em risco a saúde ou o bem-estar dos outros, estando associado à diminuição da qualidade dos serviços prestados e ao aumento dos erros no trabalho e no empobrecimento ou dificuldade na tomada de decisão. Há ainda que acrescentar os custos económicos do 'burnout', quer para os indivíduos (por exemplo, perda de salário, gastos adicionais com consultas e tratamentos), quer para as organizações (por exemplo, absentismo, erros e acidentes de trabalho e redução da produtividade). Só em Portugal, estima-se que o stresse e o burnout custem às empresas 3,2 mil milhões de euros por ano.  Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2020

O que fazer para evitar ou combater o esgotamento?

O cansaço excessivo pode ser combatido com mudanças simples no dia-a-dia que promovam o auto-cuidado. Assim, é recomendado:

  • Ter uma alimentação saudável; 
  • Praticar exercício físico; 
  • Manter uma boa higiene do sono; 
  • Promover o autocuidado; 
  • Praticar a técnica de respiração diafragmática e/ou outras técnicas de relaxamento; 
  • Manter relações saudáveis; 
  • Melhor a rotina diária; 
  • Ser mais cooperativo e empático; 
  • Estabelecer limites e aprender a dizer 'não';
  • Fazer intervalos entre as atividades;
  • Aprender a gerir o stress;
  • Iniciar um novo hobbie;
  • Procurar a ajuda de um psicólogo;
  • Partilhar o desconforto com a chefia. 
0
 Comentários