Sinais de um esgotamento

O cansaço pode atingir níveis extremos e levar a um esgotamento com grandes impactos para a vida pessoal e profissional.

Na rubrica 'Explicador' de hoje, conheça o que é o 'burnout', quais os seus sinais e o que fazer perante essa situação.

A Ordem dos Psicólogos Portugueses criou em 2020 um manual sobre o 'burnout', onde refere que o stress ocupacional é o segundo problema de saúde relacionado com o trabalho mais reportado na Europa, afectando mais de 40 milhões de trabalhadores em toda a União Europeia. De acordo com os dados divulgados, as situações de stress ou 'burnout' são responsáveis por 50% a 60% do absentismo laboral nas empresas europeias.

O que é o 'burnout'?

Segundo a Ordem dos Psicólogos Portugueses, o 'burnout' (esgotamento, em português) é um tipo de síndrome que consiste num cansaço extremo, com sintomas físicos e mentais.

O esgotamento caracteriza-se, sobretudo, pela exaustão emocional, pela despersonalização em relação ao trabalho e pela baixa realização profissional, com sentimentos de infelicidade e insatisfação com a sua profissão.

Determinadas profissões, por envolverem tarefas que implicam contacto muito próximo e envolvimento emocional com os outros – como é o caso dos Profissionais de Saúde, Professores ou Educadores – são especialmente vulneráveis a este problema de Saúde Psicológica.

Quais são os sinais de um 'burnout'?

O esgotamento manifesta-se por sintomas tanto físicos, quanto emocionais, impossíveis de passar desapercebidos, uma vez que têm grande impacto na saúde e na vida da pessoa afectada.

Sintomas físicos:

Sensação de fadiga que não passa;

Fragilidade do sistema imunitário;

Dores musculares e enxaquecas frequentes;

Alterações do apetite;

Alterações do sono,

Tremores;

Sintomas emocionais:

Esvaziamento emocional;

Sentimento de fracasso, derrota e desamparo;

Sentimento de solidão;

Falta de motivação;

Negativismo;

Diminuição da satisfação e do sentimento de realização profissional e pessoal;

Falta de empatia e de compaixão pelo outro;

Menor realização profissional.

Sintomas comportamentais:

Isolamento;

Lentificação na realização das tarefas habituais;

Dificuldade em assumir as responsabilidades habituais;

Consumo excessivo de comida, álcool ou drogas;

Menos envolvimento laboral;

Absentismo laboral;

Falta de pontualidade (chegar atrasado ou sair mais cedo);

Deterioração das relações sociais e familiares;

Modificação dos padrões de comportamento habituais.

Quais são as consequências do 'burnout'?

O 'burnou't tem consequências negativas tanto na vida profissional, quanto na vida pessoal.

Segundo a Ordem dos Psicólogos Portugueses, o esgotamento representa um risco não apenas para a pessoa afectada, como também para os seus pares, "uma vez que é contagioso (a tensão psicológica, a par da diminuição dos níveis de envolvimento, pode ser transferida para os outros elementos da equipa de trabalho)".

O 'burnout' pode ainda colocar em risco a saúde ou o bem-estar dos outros, estando associado à diminuição da qualidade dos serviços prestados e ao aumento dos erros no trabalho e no empobrecimento ou dificuldade na tomada de decisão. Há ainda que acrescentar os custos económicos do 'burnout', quer para os indivíduos (por exemplo, perda de salário, gastos adicionais com consultas e tratamentos), quer para as organizações (por exemplo, absentismo, erros e acidentes de trabalho e redução da produtividade). Só em Portugal, estima-se que o stresse e o burnout custem às empresas 3,2 mil milhões de euros por ano. Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2020

O que fazer para evitar ou combater o esgotamento?

O cansaço excessivo pode ser combatido com mudanças simples no dia-a-dia que promovam o auto-cuidado. Assim, é recomendado: