Open Week da Academia CR7/Sporting CP Funchal promete uma semana de futebol

O mês de Setembro inicia-se com a Open Week da Academia CR7/Sporting CP, uma iniciativa que decorrerá ao longo de toda a próxima semana no Campo de São Gonçalo, destinada aos mais jovens.

Ao contrário do tradicional Open Day, a academia preparou uma semana inteira dedicada às crianças e jovens que desejam experimentar o ambiente e a dinâmica do clube. Cada participante terá a oportunidade de participar em duas sessões de treino gratuitas, descobrindo na prática a metodologia e o espírito da formação CR7/Sporting CP.