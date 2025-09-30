Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Comparticipação de medicamentos custa 26 milhões em seis meses. Valor despendido pelos remédios adquiridos nas farmácias subiu 10%. Medicina Geral e Familiar e Medicina Interna lideram prescrições * Faltam 500 novos enfermeiros. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas página 19 e 20.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. 54% dos que vivem sozinhos são idosos. Há mais de 55 mil pessoas com 65 ou mais anos. * Madeira vai perder 136 mil habitantes até 2100 e o envelhecimento mais do que duplicará.

Concerto de Natal junta Sofia Escobar e Ana Kaufmann. Espectáculo da Orquestra Clássica da Madeira, numa co-organização com o DIÁRIO, estará em palco a 13 e 14 de Dezembro.

Fique também a saber que Criança de 2 meses vítima de violência doméstica. PSP confirma que família já estava sinalizada pela Segurança Social * "Indícios de carga mal acondicionada terá causado acidente de camião com contentor na via rápida.

E, por fim, Mais plástico obriga a reformular triagem. Nova linha no Porto novo garante processamento de 4 toneladas por hora. ARM quer triplicar capacidade e reduzir mão-de-obra * Produção de resíduos cresceu 13,4% no ano passado.

