Médica aconselha a que estejamos atentos aos sinais do nosso corpo

E quando a prevenção não resulta? Uma dor no peito, que muitas vezes adormenta o braço, pode ser sinal de doença cardíaca. Quem o diz é a médica Matilde Ferreira, no evento ‘Cuidar do Coração é cuidar da Vida’, está a decorrer no espaço IDEIA da Assembleia Legislativa da Madeira. É uma iniciativa que se insere nas celebrações do Dia Mundial do Coração.

A cardiologista indica que, muitas vezes, há doenças que estão escondidas devido à falta de exames e consultas de rotina. “Não fugir ao problema, porque ele está instalado”, indica a médica.

Matilde Ferreira afirma que não devemos desvalorizar as dores que sentimos, pese embora nem todas possam significar doença cardíaca. No entanto, em caso de esforço, podemos sentir alguns sintomas.

As mulheres e diabéticos, muitas vezes, têm apresentações atípicas de enfarte de miocárdio, como desmaios ou dores que ‘migram’ para as costas.

"A verdade é que, muitas vezes, o serviço de Urgência é 'mal usado', mas devemos recorrer a ele quando temos dor mais típica", até porque existe a via verde coronária.