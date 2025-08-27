Governo alerta para mensagens fraudulentas que simulam notificações judiciais

O Ministério da Justiça alertou hoje todos os cidadãos e intervenientes em processos judiciais para a circulação de mensagens fraudulentas, que simulam notificações judiciais atribuídas aos tribunais.

O alerta é válido para todos os cidadãos e para intervenientes em processos judiciais, sejam partes, mandatários, testemunhas ou outros, destacou o Ministério da Justiça, em comunicado.

"Estas mensagens não têm origem nos sistemas oficiais do Ministério da Justiça e devem ser consideradas tentativas de fraude", pode ler-se.

O Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça (IGFEJ), enquanto entidade responsável pela gestão e segurança dos sistemas de informação da Justiça, identificou "de imediato o incidente e emitiu alertas aos utilizadores dos tribunais e à Ordem dos Advogados, reforçando a vigilância sobre este tipo de comunicações".

O Ministério da Justiça instou todos os destinatários deste tipo de mensagens a não acederem a 'links' ou anexos suspeitos, a verificarem "cuidadosamente o remetente das mensagens" e a reportarem "de imediato qualquer comunicação suspeita ao IGFEJ ou às autoridades competentes".