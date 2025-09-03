As principais estradas da Madeira registam tráfego intenso na manhã desta quarta-feira, 3 de Setembro, o que tem motivado alguns abrandamentos e até paragens.

Na Via Rápida, há alguma lentidão nas zonas entrada e saída. Nos acessos ao centro da cidade do Funchal há igualmente registo de abrandamentos constantes e filas de trânsito.

Aos condutores é recomendado precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente. O sol é outro factor a ter em conta durante a condução, de forma a não encadear a visão.

O piso encontra-se seco e transitável tanto a Norte, como a Sul da ilha.