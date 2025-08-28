Ford chama à revisão 350.000 veículos nos EUA por defeito no painel de instrumentos

A Ford vai chamar à revisão 354.097 veículos nos Estados Unidos devido a um defeito no painel de instrumentos, anunciou ontem a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA) norte-americana.

Os modelos mais afetados por este defeito são os F-150, F-250, F-350, F-450 e F-550 de 2025-2026.

O defeito identificado deixa o painel de instrumentos em branco, impossibilitando o condutor de visualizar o velocímetro ou os avisos.

"A impossibilidade de visualizar esta informação aumenta o risco de acidente", avisou o NHTSA.

Esta agência explicou que os concessionários Ford têm de atualizar o 'software' dos veículos, de forma gratuita, antes de serem entregues novas unidades aos clientes.

No caso dos veículos já entregues caberá aos concessionários a reparação e o transporte da viatura.