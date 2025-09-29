Morreu o cronista e jornalista Henrique de Penha Coutinho o 'Manuel de Portugal'

O cronista e jornalista Henrique de Penha Coutinho, que escrevia com o pseudónimo de Manuel de Portugal, faleceu hoje aos 96 anos, confirmou à Lusa um amigo da família.

Muito ativo nos anos 80/90, Manuel de Portugal, pseudónimo de Henrique Maria Cordeiro de Penha Coutinho, nasceu em Lisboa a 01 de outubro de 1928.

O cronista e jornalista português celebrizou-se na década de 70 do século XX pelas suas crónicas semanais no jornal Tempo, já extinto.

Estas crónicas marcaram o período do PREC - Processo Revolucionário em Curso em Portugal, o período de instabilidade política e social que se seguiu ao 25 de abril de 1974.

Os seus textos desta época foram posteriormente publicados em dois livros em Portugal.

Nas décadas que se seguiram, Manuel de Portugal passaria a escrever para o Jornal de Madeira.