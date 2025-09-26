Morreu etíope Shewarge Alene, vencedora da última Maratona de Estocolmo

A fundista etíope Shewarge Alene morreu após ter colapsado durante um treino, em Adis Abeba, foi ontem anunciado pela organização da Maratona de Estocolmo, prova que venceu em maio.

"É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de Shewarge Alene, vencedora da Maratona de Estocolmo 2025. Passou mal durante um treino e foi levada ao hospital, onde, infelizmente, a sua vida não pôde ser salva. Tinha 30 anos. Os nossos pensamentos estão com a sua família e entes queridos", informaram os organizadores da maratona de Estocolmo, nas redes sociais.

Alene correu 27 maratonas entre 2011 e 2025, conseguindo 12 triunfos e um recorde pessoal de 2:27.26 horas. Em 2021, foi segunda classificada na Maratona do Porto.