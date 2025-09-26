Há "entendimento" com Trump sobre cessar-fogo em Gaza, diz Erdogan

Erdogan

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou hoje ter chegado a um "entendimento" com o homólogo norte-americano, Donald Trump, sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza, após o encontro que os dois mantiveram na quinta-feira, na Casa Branca.

Erdogan, que discursou ña terça-feira na 80.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, destacou que as relações entre Ancara e Washington registaram "avanços significativos" e que ambos abordaram questões de importância vital para a comunidade internacional, como os "atos genocidas cometidos por Israel" contra os palestinianos e os "planos de reconstrução da Síria".

Em conferência de imprensa a bordo do avião presidencial, no regresso a Ancara, Erdogan disse apoiar "a visão de Trump para uma paz global".

"Ambos estamos a favor de parar quanto antes o derramamento de sangue", afirmou, acrescentando esperar que "haja em breve mudanças" no conflito israelo-palestiniano.

Segundo o diário turco Hurriyet, o Presidente turco explicou que Trump defende a necessidade de "pôr fim ao conflito e alcançar um acordo para um cessar-fogo permanente".

Erdogan acrescentou que apresentou um plano para "garantir primeiro o fim dos ataques e depois uma paz duradoura" e assegurou que os dois chegaram a "um consenso" sobre o assunto.

Erdogan reiterou que "a única forma de resolver o problema atual é concretizar a solução de dois Estados".

"Trump está consciente de que isto não pode continuar. Para a Turquia, o único objetivo neste momento é travar os massacres em Gaza", sublinhou, garantindo que mantém uma "boa relação" com o homólogo norte-americano.

"Tivemos um bom diálogo durante o seu primeiro mandato e continuamos na mesma linha. Penso que vamos alcançar resultados positivos no quadro das relações turco-norte-americanas", declarou, considerando que as ligações bilaterais estão a "melhorar com base no respeito mútuo".

Apesar disso, reconheceu que há "dificuldades" em resolver os assuntos pendentes.

"Não se consegue tudo apenas com uma reunião, mas este encontro permitirá progressos em muitos campos", afirmou.

O Presidente turco afastou, por outro lado, a possibilidade de uma solução federal para o conflito em Chipre, sublinhando que essa hipótese está "totalmente fora da mesa" negocial.

"A opção de uma federação está encerrada. Ninguém nos fará voltar a esse debate. Os turco-cipriotas nunca aceitarão ser uma minoria numa ilha unificada", afirmou Erdogan, que, na intervenção na ONU, tinha apelado à comunidade internacional que reconheça a República Turca do Chipre do Norte.

Hoje, Erdogan defendeu que "a única solução realista é aceitar a existência de dois Estados separados na mesma ilha" e lembrou que os turco-cipriotas vão eleger no próximo mês o novo Presidente, "decidindo de forma adequada e no pleno exercício do seu direito a eleições livres".