Líderes africanos pedem "acções ousadas" para se enfrentar crise sanitária mundial

Líderes africanos reuniram-se hoje, nos EUA, à margem da 80.ª Assembleia Geral das ONU e alertaram para as crescentes ameaças à segurança sanitária global, adiantou a Aliança de Líderes Africanos contra a Malária (ALMA).

Segundo o comunicado da ALMA (na sigla em inglês), o evento - sob o tema "Unidos para a segurança sanitária global" -, reuniu a Rede de Líderes Globais para a saúde das mulheres, crianças e adolescentes, liderada pelo chefe de Estado da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e a ALMA, que tem à frente o Presidente do Botsuana, Duma Gideon Boko.

Segundo a ALMA, "os líderes apelaram a compromissos financeiros urgentes, parcerias mais fortes e ações ousadas e conjuntas para proteger os mais vulneráveis do mundo, incluindo mulheres, crianças e adolescentes, de doenças preveníveis como a malária".

"A luta contra a malária está a tornar-se cada vez mais complexa", afirmou Boko, acrescentando que "orçamentos reduzidos, a crescente resistência biológica, as crises humanitárias e o impacto das alterações climáticas estão a contribuir para a criação duma tempestade perfeita de desafios."

No mesmo comunicado, os líderes africanos avisam que "os programas que salvam vidas correm o risco de entrar em colapso devido à falta de financiamento urgente e sustentado".

Só entre 2021 e 2025, a Assistência Oficial ao Desenvolvimento (AOD) para a saúde em África caiu cerca de 70%, mesmo com o aumento das disparidades de equidade, conflitos e deslocações, que aumentaram tanto as necessidades como a vulnerabilidade, refere a ALMA.

"Programas essenciais para eliminar a malária foram comprometidos. O que deixa milhões de pessoas sem tratamentos e destrói décadas do progresso alcançado até o momento", apontou Cyril Ramaphosa.

Na mesma ocasião, os líderes africanos reiteraram o apoio à próxima 8.ª reposição do Fundo Global para o Combate à SIDA, Tuberculose e Malária, que visa angariar 18 mil milhões de dólares (15,43 mil milhões de euros) no congresso de novembro.

Segundo o comunicado, o Fundo Global, criado em 2002, tem sido essencial para o progresso na luta contra as três doenças, o que já salvou mais de 70 milhões de vidas.

Os líderes salientaram que a próxima reposição é crucial, não só para manter o ritmo, mas também para evitar a reversão das conquistas arduamente conquistadas num momento em que se verificam ameaças cada vez maiores.

"Apelo a todos os países e doadores para que invistam ousadamente na reposição do Fundo Global. Se todos nos unirmos, salvaremos 23 milhões de vidas da malária, Sida e tuberculose, e ao mesmo tempo fortaleceremos os nossos sistemas de saúde", afirmou o presidente da ALMA.

"O futuro do financiamento da saúde em África está nas nossas mãos. É encorajador constatar que, em todo o continente, a mudança já está em curso", disse, por outro lado, o Presidente do Quénia, William Ruto.

Segundo a ALMA, através de iniciativas para a eliminação da malária, "os países estão a adotar abordagens inovadoras de financiamento para aumentar o conjunto de recursos para a malária, com 11 países africanos a mobilizarem mais de 166 milhões de dólares (142,28 milhões de euros)".

Os líderes africanos pediram, ainda, à Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) do Banco Mundial a criação de um segundo Programa de Reforço da Malária.

Já a CEO da GAVI (Aliança para as Vacinas), Sania Nishtar, afirmou que acreditam firmemente "que os países, e não as instituições mundiais de saúde, devem estar no centro da saúde global".

Por último, os líderes solicitaram o estabelecimento de um Acelerador de Saúde com Parceria Público-Privada para responder ao declínio do financiamento tradicional.