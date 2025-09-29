Vamos explorar o Douro?

O Douro é uma das regiões mais encantadoras de Portugal, conhecida pelas suas paisagens únicas, vinhas em socalcos e pela hospitalidade das suas gentes. Classificada como Património Mundial da UNESCO, esta é uma escolha perfeita para quem procura umas férias que combinam natureza, cultura e sabores autênticos.

Ao longo do vale do Douro, os visitantes podem apreciar cruzeiros pelo rio, passear entre vinhas centenárias, explorar quintas tradicionais e descobrir cidades e vilas cheias de história, como Peso da Régua, Lamego e Pinhão. A cada curva da estrada ou do rio, abre-se um novo cenário digno de postal.

A gastronomia local é outro dos grandes atractivos: pratos de sabor intenso como o cabrito assado, as carnes fumadas, as sopas ricas e os doces conventuais conquistam qualquer viajante. Tudo isto, claro, acompanhado pelos vinhos que tornaram a região famosa no mundo inteiro — desde o Vinho do Porto ao vinho DOC Douro, reconhecido pela sua qualidade e diversidade.

Escolher o Douro é optar por uma experiência completa, onde a tranquilidade da natureza se une ao prazer da boa mesa e ao prestígio de uma das regiões vinícolas mais antigas do mundo.

Consulte o Guia da Intertours e deixe-se envolver pela magia desta região com as experiências únicas que preparámos para si:

- Um cruzeiro encantador, onde cada curva do rio revela vinhas em socalcos, quintas históricas e paisagens de cortar a respiração;

- Uma estadia inesquecível no Six Senses Douro Valley, um retiro de luxo onde o bem-estar, a elegância e a natureza se encontram em perfeita harmonia, com um forte compromisso com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente.

