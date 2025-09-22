Líder democrata denuncia caminho para a ditadura após comentários de Trump

O líder democrata no Senado norte-americano denunciou hoje o "caminho para a ditadura" que considera que Donald Trump está a seguir, depois da pressão na véspera para que o Departamento de Justiça processe os seus adversários políticos.

Donald Trump quer transformar o Departamento de Justiça "num instrumento que perseguirá os seus inimigos, sejam eles culpados ou não, e a maioria deles não o é", acusou Chuck Schumer, em declarações à CNN.

"Este é o caminho para a ditadura. É isto que os ditadores fazem. É muito perturbador e destrutivo para a nossa república", acrescentou o líder da minoria democrata no Senado.

Numa publicação na plataforma Truth Social dirigida a "Pam", presumivelmente a sua procuradora-geral Pam Bondi, o Presidente republicano lamentou que as acusações criminais contra dois dos seus melhores amigos, o senador democrata Adam Schiff e a procuradora-geral do Estado de Nova Iorque, Letitia James, também membro do partido Democrata, ainda não tenham sido apresentadas.

"Pam Bondi está a fazer um ótimo trabalho como procuradora-geral. É muito cuidadosa, muito inteligente, adora o nosso país, mas precisa de uma procuradora dura no distrito leste da Virgínia", acrescentou, elogiando as qualidades da sua eleita para o cargo, Lindsey Halligan, conselheira da Casa Branca.

O procurador Erik Siebert demitiu-se na sexta-feira sob pressão de Donald Trump, na sequência de ter concluído que não havia provas suficientes para processar Letitia James, suspeita de fraude imobiliária, de acordo com relatos dos media norte-americanos.

"Parece-me que ela é muito culpada de alguma coisa, mas não sei bem", disse Trump, há dois dias.