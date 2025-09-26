Trump admite mudar cidades-sede do Mundial2026 por razões de segurança

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu hoje a possibilidade de alterar as cidades-sede do Mundial de futebol de 2026, por razões de segurança, citando as estatísticas criminais de Chicago, que não vai receber jogos do torneio.

"A segurança durante o Mundial será assegurada. Se considerarmos que não está, mudaremos [os locais dos jogos] para outras cidades", afirmou Trump, em conferência de imprensa, criticando as políticas adotadas em alguns locais, "geridos por lunáticos de esquerda" que "não sabem o que fazem".

O presidente norte-americano alertou para as estatísticas do crime em Chicago, que tem como presidente da câmara o democrata Brandon Johnson, apesar de a cidade mais populosa do estado de Illinois, com mais de 2,7 milhões de habitantes, não integrar o mapa do Mundial2026.

"Se acharmos que uma cidade pode colocar em perigo a segurança durante o Mundial ou os Jogos Olímpicos [que se realizam em Los Angeles, em 2028], mas, em particular, o Mundial, porque está distribuído por várias cidades, não o iremos permitir, mudaremos o local" dos jogos, reforçou Trump.

Entre as cidades que vão receber jogos da mais importante competição mundial de seleções, estão alguns bastiões do Partido Democrata, como Los Angeles, na qual está previsto que se disputem oito partidas, São Francisco e Seattle, cada uma com seis encontros agendados.

O Mundial2026, que se disputa entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano, é o primeiro a contar com 48 seleções e será organizado, conjuntamente, por Estados Unidos, Canadá e México.

Os norte-americanos têm 11 cidades-sede definidas (Atlanta, Boston, Dallas, Filadélfia, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Iorque, São Francisco e Seattle), enquanto os mexicanos têm três (Cidade do México, Guadalajara e Monterrey) e os canadianos têm duas (Toronto e Vancouver).