Palestinianos também têm direito à segurança e a viver num Estado viável

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, defendeu hoje que o povo palestiniano também tem o mesmo direito de Israel à segurança e a viver num Estado viável, avaliando que esse é o único caminho para a paz.

No debate de alto nível perante a Assembleia-Geral da ONU, António Costa salientou que uma solução negociada de dois Estados é o único caminho para a paz, assim como para segurança e dignidade de ambos os povos - israelitas e palestinianos.

"Esta é a solução que procuramos", frisou, tendo ainda referindo-se à situação em Gaza como uma "catástrofe humanitária".

Admitindo que a União Europeia não conseguirá responder isoladamente à situação em Gaza, Costa pediu uma resposta coletiva, em "que todos assumam as suas responsabilidades".

"Devemos agir em conjunto e exigir a libertação incondicional de todos os reféns, um cessar-fogo imediato, acesso humanitário pleno e desimpedido, o fim dos colonatos ilegais e um compromisso renovado e credível com uma solução de dois Estados", disse.