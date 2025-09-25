Caos no trânsito do Funchal é problema antigo

A edição imprensa do DIÁRIO de Notícias da Madeira dava conta a 25 de Setembro de 2009 do caos instalado no trânsito da cidade do Funchal.

Na rubrica 'Canal Memória' de hoje recuamos a 2009 e verificamos que o problema do congestionamento na capital madeirenses é antigo, embora com diferentes causas.

O artigo da página 2 da edição número 43.493 do DIÁRIO, da autoria do jornalista Nélio Gomes, relatava que o trânsito continuava "a criar ‘dores de cabeça’ aos automobilistas, nas horas de ponta, em algumas entradas e saídas da cidade", apesar da melhoria da rede viária com a conclusão de obras.

Àquela data, o regresso das aulas e o intensificar do movimento automóvel nas horas críticas comprovaram que a cidade precisava de novas vias.

Além do trânsito, o estacionamento também dava o que falar, tal como na actualidade.

Na página 3, o jornalista Emanuel Silva narrava o drama dos moradores da zona dos Viveiros: "Há cerca de um mês, a CMF limitou a ‘Moradores’ o estacionamento num parque anexo a um dos primeiros blocos do bairro. O problema é que “há brigas” porque, alegadamente, uma das moradoras não deixa que lhe estacionem ‘à porta’."

Segundo o artigo, a CMF, numa tentativa de minimizar o problema, permitiu "o estacionamento regular numa das faixas da Rua 5 de Outubro", solução que também causou polémica.

O vereador com o pelouro do trânsito da altura, curiosamente o mesmo da actualidade, Bruno Pereira, anunciou que a CMF iria promover um “inquérito” aos residentes da zona para indagar quem é que pretende um lugar de ‘Morador’ pelo valor de 24 euros por trimestre, com vista a solucionar o problema.