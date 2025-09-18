Calçado adequado ao contexto laboral previne o risco de lesões

No contexto laboral, a escolha do calçado constitui um princípio determinante para a saúde e o bem-estar. Há profissões que exigem longas horas em pé, outras que se desenvolvem maioritariamente em posição sentada, e há ainda aquelas em que a segurança constitui um requisito importante, sendo os pés a primeira linha de proteção.

Em qualquer das situações, são sempre os pés que suportam o peso do corpo e os esforços do dia-a-dia, e em muitas das vezes a primeira zona do corpo a sentir as consequências do desgaste físico. O uso de calçado pode traduzir-se em aumento da pressão, alterações dos ossos, articulações ou ligamentos, agravamento do stress físico, maior risco de traumatismos e ainda maior suscetibilidade a infeções causadas por bactérias, vírus ou fungos.

Se considerarmos que, em Portugal, a média semanal de trabalho ronda as 50 horas, torna-se evidente a relevância de optar por calçado adequado, capaz de garantir conforto e prevenir possíveis patologias.

